Onderzoek naar instanties waar moordverdachte Jamel L. bekend was

De Inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoeken wat de betrokken justitiële organisaties hebben gedaan rond de begeleiding en behandeling van Jamel L.. Die is opgepakt op verdenking van het doodsteken van de 36-jarige Antoneta Gjokja, kort na openingstijd van de Albert Heijn waar zij werkte.

Morgenavond wordt er voor haar in Den Haag een stille tocht gehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt de 56-jarige L. van moord of doodslag. Hij zit nog vast.

Van L. is inmiddels bekend dat hij allerlei geweldsmisdrijven heeft gepleegd en daarvoor vaak is veroordeeld, ook in Groot Brittannië. Toch liep hij vrij rond in Den Haag.

Stoornis en wanen

Hij kreeg tbs opgelegd in Curaçao. Een arts omschreef zijn toestand als een schizo-affectieve stoornis, paranoïde- en grootheidswanen, een gebrekkige impulsbeheersing en dreigend en agressief gedrag. Curaçao wilde dat Nederland de tbs-behandeling zou overnemen, maar onder verantwoordelijkheid van toenmalig minister voor Rechtsbescherming Dekker werd dat afgewezen.

Na allerlei omzwervingen stond L. op 9 juni van dit jaar voor de rechtbank in Rotterdam in verband met twee zaken: bedreiging van gemeenteambtenaren in Zwijndrecht eind vorig jaar en de diefstal van een pak melk in een supermarkt en bedreiging van een medewerker in april dit jaar.

Niet vermeld op strafblad

Bij de rechtbank in Rotterdam was niet bekend dat L. op Curaçao een tbs-maatregel opgelegd had gekregen. Ook wist de rechtbank niet dat hij al eens door een Engelse rechtbank was veroordeeld. Zo kwam hij ondanks zijn voorgeschiedenis snel weer vrij.

Uit de Rotterdamse uitspraak blijkt dat de tbs-veroordeling niet was vermeld op het strafblad dat het Openbaar Ministerie bij de rechtbank heeft aangeleverd. Hoe dat kan, wordt door het OM uitgezocht.

L. heeft vlak na zijn laatste vrijlating bij de gemeente Den Haag aangeklopt voor hulp. Daar werd hij weggestuurd, omdat hij ook daar medewerkers bedreigde en intimideerde.

Het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid richt zich op alle betrokken organisaties, behalve het OM en de rechtspraak.