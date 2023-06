Bestuur betaald voetbal wil onsportief gedrag spelers sneller bestraffen

Wangedrag van spelers en trainers wordt als het aan de KNVB ligt voortaan harder bestraft. Tijdens de algemene vergadering betaald voetbal kondigde het competitiebestuur betaald voetbal aan dat scheidsrechters sneller een gele kaart moeten geven.

In onder meer de finale van de KNVB-beker tussen PSV en Ajax viel het onsportieve gedrag van spelers op. Het was een duel vol irritaties en opstootje. "We moeten deze trend stoppen", stelde de KNVB in een verklaring. "Er moet harder worden opgetreden als spelers elkaar duwen, trekken, schelden of met hun hoofden tegen elkaar staan."

"Er zijn grenzen aan wat spelers en trainers tegen een scheidsrechter kunnen zeggen", ging de KNVB. "Binnen de bestaande regelgeving zullen de scheidsrechters in deze situaties sneller een gele kaart trekken. Daarnaast zullen de clubs over dit onderwerp in gesprek gaan met de spelers en trainers."

KNVB versoepelt regels rond staken wedstrijden iets

Het competitiebestuur betaald voetbal bestaat uit de directeuren van de KNVB, Eredivisie CV (ECV) en Coöperatie Eerste Divisie CED. Tijdens de algemene vergadering betaald voetbal kondigde het bestuur ook één aanpassing aan in de regels rond het staken van wedstrijden in het betaalde voetbal.