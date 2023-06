Spoorbrug over de Waal dicht, hele avond geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen

Over de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen kunnen geen treinen meer rijden, meldt ProRail. Het treinverkeer tussen Arnhem Centraal en Nijmegen ligt stil uit veiligheidsoverwegingen. Er is volgens ProRail waarschijnlijk een probleem met de rails.

Specialisten zijn ter plaatse om het te onderzoeken. De stremming duurt nog de rest van de avond, meldt de NS. Vanochtend moesten treinen al met lagere snelheid over de brug rijden.