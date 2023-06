Spoorbrug over de Waal dicht, geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen

Specialisten zijn ter plaatse om het te onderzoeken. De spoorbeheerder kan nog niet zeggen hoelang de hinder gaat duren, maar in de NS-reisplanner staat dat er tot ten minste 20.00 uur geen treinen rijden. Vanochtend moesten treinen al met lagere snelheid over de brug rijden.

Over de spoorbrug over de Waal bij Nijmegen kunnen geen treinen meer rijden, meldt ProRail. Het treinverkeer tussen Arnhem Centraal en Nijmegen ligt stil uit veiligheidsoverwegingen. Er is volgens ProRail waarschijnlijk een probleem met de rails.

De NS zet op dit moment nog geen bussen in en raadt mensen aan om te reizen via Den Bosch en Utrecht Centraal. Hierdoor is er ongeveer een kwartier extra reistijd. Het traject tussen Arnhem en Nijmegen is een druk traject. Ongeveer iedere tien minuten rijdt er over de brug een passagierstrein van en naar Nijmegen.

Zaterdagmiddag kwam er een plaat van de Waalbrug bij Nijmegen naar beneden vanwege de hitte, maar dat ging om de brug voor gemotoriseerd verkeer, niet om de brug over de Waal voor treinverkeer.