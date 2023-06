Botic van de Zandschulp heeft ook zijn vijfde partij sinds zijn pijnlijke nederlaag in de finale in München niet weten te winnen. Op het gras in Eastbourne pakte de nummer 42 van de wereld nog de eerste set tegen Mikael Ymer (ATP-61), maar daarna werd de vastheid van de Zweed hem te machtig: 6-3, 4-6, 2-6.

Van de Zandschulp moest wegens een voetblessure - opgelopen door een nijdige schop na die dramatisch verlopen finale in Zuid-Duitsland - het grastoernooi in Rosmalen laten schieten. Vorige week maakte hij op Queen's zijn rentree, maar daar was de sterke Amerikaan Frances Tiafoe een maatje te groot.

Tegen Ymer, van wie Van de Zandschulp in maart in Dubai in drie sets had gewonnen, begon hij wisselvallig. In de openingsgame liet hij een breekpunt onbenut, waarna de 27-jarige Veenendaler zijn eigen service na 40-15 uiteindelijk met een dubbele fout inleverde. De ommekeer volgde echter snel met maar liefst drie breaks, waarbij het dropshot een effectief wapen bleek.