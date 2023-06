Orang-oetans kunnen twee geluiden tegelijk maken, net als beatboxers

De Britse onderzoekers observeerden twee groepen orang-oetans in Borneo en Sumatra. Het onderzoek, dat 3800 uur in beslag nam, toonde aan dat apen de geluiden doelbewust inzetten. De mannetjesapen gebruiken de geluiden als ze een gevecht aangaan, de vrouwtjes om te waarschuwen voor een roofdier.

Orang-oetans kunnen twee geluiden tegelijkertijd maken, blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Warwick in Groot-Brittannië. De enige andere levende wezens die dat voor elkaar krijgen, zijn zangvogels en beatboxers.

Bij mensen is het gebruik van twee geluiden tegelijkertijd zeldzamer. Adriano Lameira, een van de hoofddocenten aan de Universiteit van Warwick, zegt in het onderzoek dat mensen de lippen, tong en de kaak gebruiken om de stemloze klanken te produceren. Dat zijn in het Nederlands bijvoorbeeld de medeklinkers p, t, k en s.

Ons strottenhoofd in combinatie met de uitgeademde lucht zorgt dan weer voor de stemhebbende klanken. In het Nederlands zijn alle klinkers stemhebbend, maar bijvoorbeeld ook de medeklinkers b, d, v en n.

Beatboxen als onze voorouders

Co-auteur en onderzoeker Madeleine Hardus voegt eraan toe: "Mensen produceren zelden tegelijkertijd stemhebbende en stemloze geluiden. De uitzondering is beatboxing: een bekwame vocale uitvoering die de complexe beats van hiphopmuziek nabootst."

Dat mensen anatomisch gezien in staat zijn om te beatboxen, riep bij de onderzoekers vragen op waar dat vermogen vandaan kwam. Nu weten ze dat het antwoord zou kunnen liggen in de evolutie van onze voorouders.

"Het zou kunnen zijn dat de vroege menselijke taal leek op een soort van beatboxing, voordat de evolutie de taal organiseerde in de medeklinker-klinkerstructuur die we vandaag kennen", aldus Lameira.