Steeds meer kinderen in deeltijd in pleeggezin: 'Goede ontwikkeling'

Steeds meer kinderen die in een pleeggezin wonen, zijn daar in deeltijd. Meestal wonen ze door de week thuis en verblijven ze in weekenden en vakanties in het pleeggezin. Het komt ook voor dat kinderen die bij pleegouders wonen een deel van de tijd bij een ander pleeggezin doorbrengen. Het afgelopen jaar was 24 procent van de nieuwe instroom deeltijd.

Pleegzorg Nederland, dat de cijfers publiceerde, is blij met deze ontwikkeling. Deeltijdpleegzorg kan ouders ondersteunen en wordt bijvoorbeeld ingezet als aanvulling op hulp thuis. Daardoor kan worden voorkomen dat een kind uit huis wordt geplaatst.

Als een kind dat in een pleeggezin woont extra zorg nodig heeft, kan het voor een deel van de tijd naar andere pleegouders; ook dat valt onder deeltijdpleegzorg. Dat kan helpen voorkomen dat een kind het pleeggezin verlaat.

Financiering

Deeltijdpleegzorg is complexer dan voltijdzorg, zegt Pleegzorg. Er is een tekort aan pleegouders en de vergoeding die ze krijgen, is niet kostendekkend. Daardoor is het uitbouwen van deeltijdpleegzorg moeilijk.

Vorige maand zijn nieuwe voorbeeldtarieven gepubliceerd door gemeenten, pleegzorgorganisaties, jeugdzorg en het ministerie van VWS. Daarin staat ook een passend tarief voor deeltijdpleegzorg. Pleegzorg Nederland hoopt dat daardoor vaker van deeltijdpleegzorg gebruik kan worden gemaakt.