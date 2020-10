Ganna wint openingstijdrit Giro, Thomas slaat gat met concurrentie

Filippo Ganna is de eerste rozetruidrager in de Giro d'Italia. De wereldkampioen tijdrijden won op Sicilië de 15,1 kilometer lange tijdrit naar Palermo. Hij was 22 seconden sneller dan de Portugees Joao Almeida.

Geraint Thomas uitstekende zaken voor het algemeen klassement. Thomas startte vroeg onder betere omstandigheden dan zijn concurrenten om de eindzege en kwam tot de vierde tijd, 23 tellen achter Ganna.

Steven Kruijswijk, Vincenzo Nibali, Jakob Fuglsang en Wilco Kelderman hadden last van de veranderende omstandigheden en verloren aardig wat tijd.

Kruijswijk gaf op de 96ste plek 1.21 toe op Thomas, Kelderman verloor 55 tellen op de Brit. Miguel Ángel López kwam ten val vlak voor de finish en moest de Giro al verlaten.

Ganna Razendsnel

Door een parcours dat deels heuvelaf ging en met de wind in de rug haalden de renners duizelingwekkende snelheden. De topsnelheid van Ganna was liefst 106 kilometer, de gemiddelde snelheid 58,83 kilometer per uur. Alleen Rik Verbrugghe was ooit sneller in een tijdrit (Giro van 2001).