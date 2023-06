Mink K. veroordeeld tot 6 jaar voor coketransport en drugslab

Drugscrimineel Mink K. is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 6 jaar. Hij krijgt de straf voor de invoer van 400 kilo cocaïne en het opzetten van een drugslab waar cocaïne kon worden bewerkt. Het OM had 9 jaar geëist.

Mink K. werd in maart vorig jaar in Libanon opgepakt en drie maanden later uitgeleverd aan Nederland, samen met zijn schoonzoon Najim Z. Die laatste kreeg deze maand al acht jaar cel voor twee coketransporten.

K. en zijn schoonzoon kwamen in het vizier van het OM door onderschepte en gekraakte berichten van berichtendienst Sky ECC. Volgens de rechtbank vormen die voldoende bewijs voor hun betrokkenheid. Via Sky ECC werd bijvoorbeeld overlegd over geldbedragen en bestellijsten.

Bananen

Bij het cocaïnetransport waar K. nu voor is veroordeeld, ging het om een zoekgeraakte partij die uiteindelijk bij een supermarkt in Duitsland belandde. De drugs waren verstopt tussen een lading bananen. K. probeerde blijkens de versleutelde berichten vanuit Libanon te achterhalen waar de cocaïne gebleven was.

De straf is lager dan de eis van het OM, omdat de rechtbank onvoldoende bewijs zag dat K. ook nog een andere partij drugs in zijn bezit heeft gehad.

Mink K., ook wel De Denker, genoemd, gold in de jaren 90 als spil in de Amsterdamse onderwereld en is in het verleden meermaals veroordeeld voor wapen- en drugshandel. Hij verbleef tot zijn aanhouding vorig jaar al enkele jaren in Libanon.