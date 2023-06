De aanval als nieuwe verdediging: 'Verrast dat ze het toch wel heel snel oppikken'

"Ik heb overal voorin gespeeld. Overal op het middenveld. Maar achterin nog niet", vertelt Brugts. "Vooral conditioneel is het even wennen."

Bondscoach Louis van Gaal deed het met Dirk Kuijt, een spits opstellen als aanvallend ingestelde verdediger van Oranje. En nu is Andries Jonker het als bondscoach van de vrouwen van plan, door de buitenspeelsters Esmee Brugts en Victoria Pelova om te scholen tot extra troeven in zijn nieuwe systeem.

Brugts ziet haar nieuwe rol met vertrouwen tegemoet, ook omdat er in het beoogde systeem van Jonker een extra centrale verdedigster wordt neergezet. "Als iemand mij voorbij speelt, staan er nog drie anderen achter me."

"Als aanvalster weten ze precies wat ze moeten doen. Het verdedigende aspect is net iets anders", vervolgt Bijl. "Verbaasd is een groot woord, maar ik ben misschien wel verrast dat ze het toch wel heel snel oppikken."

Een nieuwe Stefanie van der Gragt of Dominique Janssen ambieert ze niet te zijn, wel raadpleegt Brugts de ervaren topverdedigsters voor adviezen. "Vaak vraag ik: kunnen jullie constant tegen me blijven praten, want dat heb ik echt nodig."

