Pleitnota kwijt, dus zaak tegen agressieve pakketbezorger zou over moeten

Het hoger beroep tegen de pakketbezorger die in november 2020 in Wijchen een 42-jarige man doodreed, moet over. Dat adviseert de advocaat-generaal aan de Hoge Raad, omdat de pleitnota bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is zoekgeraakt.

De zaak draait om een aanrijding op 24 november 2020 in Wijchen, bij Nijmegen. Een man was die avond met zijn vrouw de hond aan het uitlaten, toen zij zagen dat er een bestelwagen met hoge snelheid door de straat reed. De man sprak de 19-jarige bezorger aan toen hij was uitgestapt, waarna een woordenwisseling ontstond.

Vervolgens reed de pakketbezorger bewust in op de man, die op de motorkap belandde en meters werd meegesleurd. Daarna werd de man nog drie keer door de bezorger overreden. De man overleed kort daarna aan zijn verwondingen.

De pakketbezorger kreeg in 2021 van de rechtbank een gevangenisstraf van zeven jaar en tbs opgelegd. De man ging hiertegen in hoger beroep, maar het gerechtshof bevestigde deze uitspraak vorig jaar. Hierna ging de man in cassatie bij de Hoge Raad.

Niet uitgesloten

De pleitnota ontbreekt bij de stukken die door het hof aan de Hoge Raad waren toegestuurd. Toen bij de griffier van het hof om het betreffende stuk werd gevraagd, bleek dat het was kwijtgeraakt.

Volgens de griffier zijn de aantekeningen in de pleitnota ook opgenomen in het proces-verbaal van de zitting, maar die uitwerkingen beginnen met de zin: "In aanvulling op de pleitnota." Hierdoor kan volgens de advocaat-generaal niet worden uitgesloten dat er meer verweren en standpunten aan de orde zijn gekomen op de zitting.

Dat de pleitnota kwijt is, moet er daarom toe leiden dat het onderzoek dat tijdens de zittingen heeft plaatsgevonden nietig moet worden verklaard, adviseert hij, net als de uitspraak van het gerechtshof.

Verdrietige situatie

"We dachten dat het puur een formaliteit was", zegt de vader van het slachtoffer, Rik Theloosen, over het cassatieberoep. "Maar dat is dus niet zo." Hij spreekt van een heel verdrietige situatie: "Zeker als het allemaal over moet, want dan komt alles weer terug."