Huiszoekingen bij aartsbisdom Keulen in verband met misbruikzaak

In Duitsland hebben justitie en politie verschillende panden van het aartsbisdom Keulen doorzocht in verband met een grote misbruikzaak. Het Duitse Openbaar Ministerie doet strafrechtelijk onderzoek tegen de Keulse kardinaal en aartsbisschop Rainer Woelki. Aanklagers bekijken of hij onder ede heeft gelogen over zijn kennis van seksueel misbruik binnen de kerk.

In het kader daarvan zijn huiszoekingen gedaan in het kantoor van de vicaris-generaal, de hoogste functionaris die de aartsbisschop bijstaat, en een IT-bedrijf dat e-maildiensten levert aan het aartsbisdom. Ook het huis in Keulen van Woelki is volgens het Duitse persbureau DPA doorzocht. Behalve in Keulen zijn ook doorzoekingen geweest in twee panden buiten Keulen.

De zaak kwam aan het rollen na een getuigenis van een voormalig medewerkster van het aartsbisdom. Die vertelde vorig jaar in een interview dat zij in 2015 een lijst met misbruikzaken had opgesteld voor de kardinaal. Daarop stonden veertien namen van verdachten, waaronder die van de vooraanstaande geestelijke Winfried Pilz.

Woelki verklaarde onder ede dat hij pas in juni vorig jaar hoorde over de verdenkingen tegen Pilz. Als de getuigenis van de medewerker klopt, zou hij dus meineed hebben gepleegd. Woelki heeft alle beschuldigingen tegengesproken.

Ontslag nog niet ingewilligd

Het aartsbisdom van Keulen heeft de huiszoeking bevestigd in een reactie aan DPA. "De ervaring leert dat het enige tijd duurt voordat het resultaat beschikbaar is. Tot die tijd vragen we het publiek om een open onderzoek niet aan te grijpen als een gelegenheid om veroordelingen uit te spreken", aldus het aartsbisdom.

Woelki (66) bood vorig jaar de paus al zijn ontslag aan vanwege de aanhoudende kritiek op zijn functioneren. De paus heeft dat verzoek nog niet ingewilligd, waardoor Woelki nog in functie is.

Door het onder de pet houden van seksueel misbruik binnen de kerk lieten veel Duitsers zich uitschrijven uit de katholieke kerk. In 2021 verdubbelde het aantal vertrekkers in het aartsbisdom tot meer dan 40.000.