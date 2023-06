Breda Drijft afgeblazen vanwege zorgen over plastic afval

Breda Drijft gaat deze zomer niet door. De organisatie achter het evenement, waarbij mensen in opblaasbare bootjes ronddrijven in de singels van de stad, zag de hoeveelheid plastic ieder jaar toenemen en vindt dat niet meer van deze tijd.

Breda Drijft wordt al een jaar of tien georganiseerd en trekt altijd duizenden liefhebbers, schrijft Omroep Brabant. Het evenement is een soort festival op water, waarbij bezoekers dan door de singels van de binnenstad dobberen in eigen opblaasbare bootjes, badjes of dieren.

Op Facebook schrijft Breda Drijft dat het organiseren van het evenement "steeds moeilijker" werd. "Ook zagen we de hoeveelheid plastic afval jaarlijks toenemen en beseften we dat een evenement als Breda Drijft in de huidige vorm eigenlijk niet meer past in de duurzame tijd waar we nu in leven", zegt de organisatie.

'Dan kun je ook wel stoppen met alle festivals'

Het evenement zou eigenlijk op 16 juli plaatsvinden. Waarom dit besluit drie weken voor de datum is genomen, is niet bekend. Onder het Facebookbericht van Breda Drijft schrijven veel mensen dat ze de beslissing niet begrijpen. "Dan kun je ook wel stoppen met alle festivals. Is het niet een kwestie van opruimen in plaats van ermee stoppen", schrijft iemand.

Een ander schrijft: "Dan moet het NAC-stadion ook gesloten worden dan? Geen festivals meer, de binnenstad dicht. Want overal worden plastic bekers gebruikt en op de grond gegooid."