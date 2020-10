Indrukwekkende rit- en eindzege Van der Poel in Binckbank Tour

Mathieu van der Poel heeft zaterdagmiddag op indrukwekkende wijze de Binckbank Tour op zijn naam geschreven. De Nederlands kampioen op de weg soleerde in de vijfde en laatste etappe in de Vlaamse Ardennen naar de rit- en eindzege.

Op zeventig kilometer van de streep ging Van der Poel bij de tweede van vier beklimmingen van de Muur van Geraardsbergen in de tegenaanval. Hij kreeg twee renners mee. In korte tijd maakte de Nederlander de achterstand op de kopgroep goed. Bij de derde passage van de Muur versnelde Van der Poel opnieuw.

Niemand kon de renner van Alpecin-Fenix volgen. Voor Van der Poel lagen er toen nog zo'n vijftig kilometer naar de finish. De voorsprong schommelde vervolgens steeds rond de minuut. Op 30 kilometer van de streep volgde eindelijk een reactie uit het peloton, onder meer van Pedersen en Stefan Küng (derde in het klassement).

Bonificatie

In zijn gevecht met de achtervolgers lag er op twintig kilometer van de streep nog een cadeautje: negen seconden bonificatie. Van der Poel incasseerde dat presentje met plezier. Achter hem boog Pedersen het hoofd op de Bosberg.

Het gevaar voor Van der Poel zat bij de achtervolgers Søren Kragh Andersen en Stefan Küng, die deel uitmaakten van een groep van vier. Kragh Andersen begon als nummer twee in het klassement aan de etappe op zeven tellen van Pedersen. Küng (brons op het WK tijdrijden) had dertien seconden achterstand op Pedersen.

Op 15 kilometer van de finish bedroeg de voorsprong van Van der Poel nog 38 seconden. De Nederlander weerde zich kranig in zijn eentje. Met tien kilometer te gaan bedroeg het voordeel van Van der Poel nog 27 seconden.

Secondespel

Langzaam versnipperde de voorsprong. Op 3 kilometer was het nog 11 seconden. Kragh Andersen, die ook bonificatieseconden veroverde, had ook nog zicht op de eindzege. Van der Poel gaf alles in een prachtige finale. Van der Poel bleef overeind in het secondespel.

"Dit had ik zelf niet verwacht", stamelde Van der Poel na afloop. "Dit was ik niet van plan. Ik ging eigenlijk veel te vroeg, maar in de kopgroep wilde niemand meedraaien. Toen ik alleen op kop kwam, heb ik wel even getwijfeld. Ik besloot door te rijden en heb een alles of niets gespeeld. Dit was zwaar."