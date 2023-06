PEC Zwolle hield al rekening met Schreuders vertrek: 'Dick is populair'

Zo'n dag werd het niet. Nog voordat die was begonnen, werd de beoogde goed nieuws-show al doorkruist door het nieuws dat trainer Dick Schreuder de club uit Zwolle verlaat voor - in zijn eigen woorden - 'een nieuw project elders'.

"Dick Schreuder is een man van projecten", zegt Boudesteyn zelf. Wat vindt de technisch directeur er dan van dat zijn trainer een club uit de Nederlandse eredivisie inruilt voor een Spaanse derdeklasser? "Daar ga ik niet op in. Dick moet eerst alle formaliteiten nog regelen. Ik vind daar niets van. Ik ken Dick al heel lang en hij ziet dit als een uitdaging. Dick is een avonturier."

Er was volgens Boudesteyn al interesse van onder meer Fortuna Sittard, FC Groningen en FC Utrecht. "Maar nu komt er zoiets moois voorbij voor Dick, dan komt het moment dat je uit elkaar gaat. Het speelde de hele week al, maar hij is de man die er een klap op moet geven."

Op naar Marcel Boudesteyn. Als de technisch directeur voor de camera verschijnt, gaat het vanzelfsprekend alleen nog maar over 'het nieuwe project elders' van Schreuder. Ook hij is niet verrast. "Dick is populair, iemand die prijzen pakt en dat heeft hij afgelopen seizoen ook gedaan door ons terug naar de eredivisie te brengen".

De eerste training van het seizoen staat zodoende onder leiding van de overgebleven assistent Henry van der Vegt. Hij was in het verleden technisch directeur bij Cambuur en loopt dus al een tijdje mee in het voetbal. "Je weet dat dit kan gebeuren. Voor mij was het geen enorme verrassing. Dick houdt van uitdagingen. Als hij zo'n kans krijgt, dan gaat hij. Ik ga hier door als assistent. Wie Dick opvolgt? Dat moet je de technisch directeur vragen."

En dus wordt het een rumoerig dagje in Zwolle. De timing van het vertrek van Schreuder is op zijn zachtst gezegd beroerd. De 51-jarige Barnevelder bracht PEC binnen één seizoen weer terug naar de eredivisie, maar in plaats van te oogsten, kiest Schreuder voor - vermoedelijk - een buitenlands avontuur en neemt hij assistent Johan Plat en middenvelder Haris Medunjanin mee, die ook onderdeel van zijn staf wordt.

Er is een plan B en daar zijn we mee bezig. Nee, de nieuwe trainer is nog niet binnen, want anders stond hij wel voor de groep. Zo lang het niet rond is, kan er nog van alles gebeuren.

Boudesteyn reageert ook op het gerucht dat Johnny Jansen de eerste gegadigde is om de plotseling ontstane vacature op te vullen. Jansen staat nu nog onder contract bij Safa Sporting Club uit Libanon. "Ik hoor zoveel namen", blijft Boudesteyn laconiek. "Dit zat eraan te komen."

"In het proces van meteen weer terug naar het hoogste niveau was Dick de aanjager", vervolgt hij. "Ik heb hem anderhalf jaar geleden zover gekregen dat hij met zijn staf naar PEC kwam en aan dit project begon. We kennen elkaar goed. Als hij na anderhalf seizoen dan zo'n kans krijgt, moet je ook kunnen zeggen: het is goed zo."

De goed nieuws-show begon dus met slecht nieuws toen Boudesteyn aan het begin van de dag de spelersgroep op de hoogte moest brengen van het vertrek van hun trainer. "Ik ben het gesprek positief begonnen door ze te complimenteren dat je als degradant meteen weer promoveert, dat we iets fantastisch hebben gedaan met elkaar. Dit seizoen gaan we proberen er met elkaar in te blijven, maar vervolgens heb ik ze verteld dat we dat zonder deze trainer gaan doen."

"Dit is wel even een klap", zegt van een hersenschudding herstellende aanvoerder Bram van Polen als hij aan de beurt komt. "Al wist ik het gisteren al, toen ik bij de trainer in zijn kantoortje werd ontboden. We hebben een goede band. Hij is belangrijk voor PEC Zwolle, heeft de club positief op de kaart gezet, door onze promotie en manier van spelen. Dick gaat via de voordeur weg. Dat heb ik met vertrekkende trainers ook wel eens anders meegemaakt."

"Of ik nog geprobeerd heb om hem andere gedachten te brengen?" Van Polen lacht. "Als je Dick kent, weet je dat dat geen zin heeft. Er staat een kop op", zegt de sterkhouder van PEC die weet naar welke club Schreuder vertrekt. "Maar dat houd ik voor me."

'Beter dat het nu gebeurt'

Over de timing van Schreuders vertrek wil Van Polen het volgende kwijt. "Het is niet fijn als je dit nieuws op de eerste dag van het nieuws seizoen bekend moet maken. Aan de andere kant is het beter dat het nu gebeurt. Dan heeft de nieuwe trainer nog de hele voorbereiding de tijd om zijn stempel op de groep te drukken."

"Als voetballer weet je dat dit kan gebeuren", besluit hij. "Voor de buitenwereld komt het misschien heftig over, maar als prof maak je dit vaker mee. Het is een kwestie van de knop omzetten en doen waar je voor betaald wordt."