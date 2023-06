Knechten, sprinters en jagers op ritzeges; deze 14 Nederlanders rijden de Tour

Veertien Nederlandse renners beginnen zaterdag aan de eerste van ruim 3.400 kilometer fietsen door Frankrijk. In de 110de editie van de Tour de France doen ze waarschijnlijk niet mee in de top van het algemeen klassement. De Nederlanders zullen voornamelijk knechten voor hun kopmannen, sprinten en jagen op een dagzege. Van een groot Nederlands blok is komende Tour geen sprake, want de veertien renners zijn verdeeld over elf van in totaal twintig ploegen. Veertien Nederlandse deelnemers is gemiddeld voor de afgelopen tien jaar. In 2020 stapten slechts zeven Nederlanders op, in 2015 gingen er - een record - twintig van start.

Dit zijn de 14 Nederlandse Tour-deelnemers Mathieu van der Poel (Alpecin), Ramon Sinkeldam (Alpecin), Dylan van Baarle (Jumbo-Visma), Wilco Kelderman (Jumbo-Visma), Fabio Jakobsen (QuickStep), Dylan Groenewegen (Jayco AlUla), Elmar Reinders (Jayco AlUla), Danny van Poppel (Bora-hansgrohe), Wout Poels (Bahrein), Pascal Eenkhoorn (Lotto), Mike Teunissen (Intermarché-Wanty), Lars van den Berg (FDJ), Cees Bol (Astana), Nils Eekhoff (DSM)

Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck): derde deelname Mathieu van der Poel (28) had de Tour maar wat graag in het rood-wit-blauw gereden, maar die droom vervloog zondag tijdens het NK. Als kopman van de Belgische Alpecin-ploeg zal hij voor ritzeges mogen gaan, zoals in de openingsetappe op 1 juli met start en finish in Bilbao. Een etappe waarin de winnaar van Parijs-Roubaix en Milaan-Sanremo dit voorjaar kansen zal zien op de gele trui. Of zijn die 3.221 hoogtemeters in 182 kilometer misschien toch wat veel? Verder zal Van der Poel in de vlakke etappes samen met Ramon Sinkeldam (34), in zijn vijfde Tour, de sprint aantrekken voor ploegmaat en mede-kopman Jasper Philipsen, een van de beste sprinters in het peloton. Dylan van Baarle (Jumbo-Visma): achtste deelname Nederlands kampioen Dylan van Baarle (31) heeft er geen woorden voor dat hij drie weken lang in de Nederlandse driekleur door Frankrijk mag koersen. "Toch wel een droom, hè", zei hij zondag na het NK, waar hij kopman was.

Dylan van Baarle - ANP

Tijdens de Tour zal Van Baarle zich, net als Wilco Kelderman (32) die zijn vijfde Tour gaat rijden, gewoon weer braaf moeten schikken in een rol als wagonnetje in de zwart-gele Jumbo-trein. Want bij de Nederlandse ploeg is het alle ballen op kopman Jonas Vingegaard. Fabio Jakobsen (Quickstep): tweede deelname Het is nog de vraag voor welke ploeg hij volgend seizoen fietst, en eigenlijk wil Fabio Jakobsen (26) het daar ook nog helemaal niet over hebben. "Ik denk dat het voor mij eerst belangrijk is om te presteren in de Tour", zei de QuickStep-sprinter voorafgaand aan het NK, ondanks geruchten rond een overstap naar Team DSM, waarvoor Nils Eekhoff (25) dit jaar zijn vierde Tour gaat rijden.

Afbeelding ter illustratie - Orange Pictures

In de Tour-ploeg van volgend jaar, als de Belgische formatie zich volledig wil richten op een eindzege voor Remco Evenepoel, is waarschijnlijk geen plek voor Jakobsen. Deze Tour krijgt Jakobsen in acht etappes met vlakke aankomst in theorie acht kansen om zijn tweede ritzege te pakken. In de Ronde van België (twee zeges) liet hij zien dat hij in vorm is. Dylan Groenewegen (Jayco AlUla): zesde deelname Ook bij Dylan Groenewegen (30), sprinter van de Australische Jayco AlUla-ploeg en een van de uitdagers van Jakobsen, begint de Tour-vorm te komen. Dat bleek met twee ritzeges in de Ronde van Slovenië.

Dylan Groenewegen - EPA

Groenewegen pakte vorig jaar zijn vijfde ritzege in zijn vijfde Tour en zal dit jaar in de Australische sprinttrein onder meer hulp krijgen van de Nederlandse debutant Elmar Reinders (31) in de jacht op zijn zesde zege op rij. Lead-outs, klimknechten en debutanten Als Groenewegen en Jakobsen in dat sprintgeweld naast zich kijken is de kans groot dat zij vroeg of laat Danny van Poppel (29) zien buffelen. In zijn vijfde Tour trekt Van Poppel, volgens sommigen de beste lead-out ter wereld, de Belgische Bora-hansgrohe-sprinter Jordi Meeus op gang in de massasprints. Mike Teunissen (30), in 2019 één dag drager van het geel, gaat in zijn vierde Ronde van Frankrijk vergelijkbaar knechtwerk verrichten in dienst van zijn Intermarché-Wanty-kopman Biniam Girmay. Of grijpt hij zelf zijn kans? Cees Bol (27) zal zich deze Tour, zijn vierde, in dienst van de Kazachse Astana-ploeg ook in het sprintgeweld mengen, maar dit keer vooral als lead-out voor de afzwaaiende Mark Cavendish, die voor zijn 35ste etappezege gaat.

Danny van Poppel - Pro Shots

In het hooggebergte zal Wout Poels (35) in zijn tiende Tour de France zijn Bahrain-kopman Mikel Landa over de Pyreneeën, het Centraal-Massief en de Alpen leiden. Voor FDJ-renner Lars van den Berg (24) en Lotto-klimmer Pascal Eenkhoorn (26) wordt alles nieuw. Zij zullen als debutanten voor het eerst worden ondergedompeld in de Tour-gekte.