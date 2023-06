Nieuwe arrestatie in zaak-Gino voor betrokkenheid bij verbergen lichaam

In de zaak rond de moord op de 9-jarige Gino is afgelopen donderdag een tweede verdachte aangehouden. Dat meldt het OM Limburg. De verdachte zou betrokken zijn geweest bij het wegmaken van het lichaam van de jongen.

Volgens omroep 1Limburg gaat het om Youri F., de beste vriend van hoofdverdachte Donny M. Hij zit in volledige beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat.

Het Openbaar Ministerie benadrukt dat de man niet wordt verdacht van andere strafbare feiten. Nadat hij was gehoord, is besloten dat die vooralsnog niet wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. Of de verdachte vervolgd wordt, is nog onduidelijk. De verdachte mag de beslissing in vrijheid afwachten, zegt een woordvoerder van het OM.

Gino werd een jaar geleden ontvoerd uit een speeltuin in Kerkrade. Drie dagen later werd zijn lichaam gevonden in Geleen, vlak bij de woning van Donny M. Die bekende Gino ontvoerd, misbruikt en gedood te hebben.

De vermissing en dood van Gino bracht veel teweeg in de samenleving. Nadat bekend was geworden dat hij was omgekomen, liepen duizenden mensen mee in verschillende herdenkingstochten. Ook was er veel kritiek omdat M. in 2017 al eens was veroordeeld voor het misbruiken en mishandelen van twee kinderen in Sittard. Veel mensen vroegen zich af of de dood van Gino niet te voorkomen was geweest.

Nog niet inhoudelijk behandeld

Het Toezicht Sociaal Domein, een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties, concludeerde deze maand dat strafinstanties en hulpverleners steken hebben laten vallen in de omgang met Donny M. Doordat de overdracht soms onvoldoende was, werd het risico verkeerd ingeschat dat hij opnieuw een zedenmisdrijf zou kunnen begaan, aldus de onderzoekers.

De instanties die M. begeleidden na zijn eerdere veroordeling zeiden daarop de aanbevelingen uit het rapport over te nemen: "We kunnen daarmee het verdriet en gedane leed niet ongedaan maken. Wel kunnen we leren en inzicht krijgen in hoe we risico's kunnen beperken voor nu en in de toekomst."

De zaak tegen M. wordt nog niet inhoudelijk behandeld. In augustus wordt de vijfde voorbereidende zitting gehouden.