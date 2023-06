Wellicht acht sprints in Tour: Philipsen heeft streepje voor op Jakobsen en Groenewegen

Hoewel de Tour de France dit jaar liefst 70 beklimmingen telt, is het zeker ook een ronde voor de rappe mannen. Minimaal vijf etappes (maar misschien zelfs wel acht) zullen waarschijnlijk in een massasprint eindigen.

Na de lastige openingsritten in het Baskenland is de derde etappe de eerste kans voor sprinters. In het begin van het parcours wordt er nog vier keer geklommen, maar de laatste 85 kilometer naar Bayonne zijn nagenoeg vlak. Een dag later volgt de op papier meest eenvoudige rit van de Tour (op de slotetappe in Parijs na) naar Nogaro. De finish ligt op een racecircuit.

De zevende rit naar Bordeaux is ook nagenoeg vlak. Mark Cavendish was in 2010 de laatste winnaar in de wijnstad. Een dag later is de etappe naar Limoges wat lastiger. Voor de pure sprinters waarschijnlijk te zwaar, maar mannen als Wout van Aert en Mads Pedersen zullen deze rit in hun agenda hebben omcirkeld.

In de tweede Tourweek is er maar één kans voor de sprinters. De elfde rit naar Moulins begint nog met enkele beklimmingen maar vlakt vervolgens af. De laatste 1,3 kilometer is kaarsrecht.