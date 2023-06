Zalando stapt naar de rechter: 'Wij willen niet geassocieerd worden met techreuzen'

Zalando klaagt de Europese Commissie aan vanwege een nieuwe Europese wet om grote techbedrijven aan te pakken. De Duitse kleding- en cosmeticawebshop wordt behandeld als een 'zeer groot online platform' in de nieuwe Digital Services Act. Volgens de online winkel is dat onterecht.

De Digital Services Act is een nieuwe wet die per 25 augustus ingaat. De wet is in het leven geroepen om grote techbedrijven als Alphabet, Amazon, TikTok, Twitter en Apple aan te pakken. Die zouden zo veel invloed op het systeem hebben dat ze een extra verantwoordelijkheid hebben om het internet veiliger te maken.

De bedrijven moeten onder meer meer doen om online haatberichten en desinformatie tegen te gaan. Ook moeten ze een gedragscode opstellen en harder optreden tegen nepartikelen. In totaal staan nu negentien bedrijven op de lijst.

De selectie van bedrijven is gebaseerd op het aantal gebruikers. Bij een minimum van 45 miljoen per maand wordt een bedrijf als groot gezien en krijgt het een plekje op de lijst.

Zalando-topman Robert Gentz zegt niet geassocieerd te willen worden met de achttien andere bedrijven die op de lijst staan "Er wordt over ze gepraat omdat ze zich niet aan de regels houden. Dit is slecht voor ons merk."

Gentz stelt dat de methodologie van de Europese commissie niet goed is toegepast. Ondanks dat de webshop maandelijks 83 miljoen bezoekers heeft, zouden minder dan 31 miljoen daarvan ook daadwerkelijk iets willen kopen. "Alle andere sites zijn aangewezen op basis van het aantal gebruikers, maar wij zijn aangewezen op aantal bezoekers", claimt Gentz. "Dat is oneerlijk."