Toerist krast namen in muur Colosseum

Te zien is hoe de man achteloos de tekst "Ivan + Hayley 23" kerft in het bijna 2000 jaar oude gebouw. Als de maker van de video, die op YouTube staat, hem erop aanspreekt, begint de man te grijnzen.

In Italië is verontwaardigd gereageerd op beelden van een man die met een sleutel namen krast in een muur van het Colosseum in Rome.

Het incident zou afgelopen vrijdag zijn gebeurd. Volgens Italiaanse media kan de man, die nog niet is geïdentificeerd, een boete krijgen van ongeveer 18.000 euro.

Het komt vaker voor dat toeristen iets willen achterlaten op de muren bij het historische gebouw. In 2019 was het zelfs een aantal keer raak in een korte periode. Na de derde vernieling in zes dagen tijd kondigde de burgemeester van Rome maatregelen aan. Er zouden meer gewapende bewakers komen en bekende vandalen zouden toegang tot de stad moeten worden ontzegd. Toch gebeurt het nog steeds.

Ook andere plekken in Rome hebben te maken met vernielingen door toeristen. In mei vorig jaar werd een Saudische man gearresteerd, nadat hij met een gehuurde Maserati de Spaanse Trappen in Rome was afgereden. Hij werd aangehouden op de internationale luchthaven van Milaan toen hij de Maserati inleverde bij een autoverhuurbedrijf.