PEC Zwolle neemt afscheid van trainer Schreuder, die 'nieuw project elders' heeft

Dick Schreuder is per direct vertrokken bij PEC Zwolle. De trainer geeft de voorkeur aan een buitenlands avontuur.

"Ik heb veel clubs afgezegd. Voor de kans die me nu is aangeboden, wil ik echter gaan", benadrukt Schreuder. "Een goed moment om te vertrekken is er nooit, maar ik wil mijn opvolger ook de kans geven vanaf de voorbereiding met dit team aan de slag te gaan. Daarom verlaat ik PEC Zwolle nu voor een nieuw project elders."

Waar hij met dat nieuwe project aan de slag gaat, verklapt hij niet. Volgens diverse media zou het gaan om een Spaanse club.

Anderhalf jaar PEC

De 51-jarige Schreuder was anderhalf jaar werkzaam bij PEC Zwolle. Nadat hij het halverwege een praktisch verloren seizoen had overgenomen van Art Langeler, degradeerde hij ondanks een stevige opmars toch uit de eredivisie. Afgelopen jaar bracht hij PEC meteen weer terug naar het hoogste niveau.

Schreuder zelf werd verkozen tot beste trainer in de eerste divisie.