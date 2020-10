Kenin na valse start snel klaar met Roemeense Bara op Roland Garros

Sofia Kenin heeft zonder veel moeite de laatste zestien bereikt op Roland Garros. De Amerikaanse, die in september de US Open op haar naam schreef, klopte de Roemeense Irina Bara met 6-2, 6-0.

Bara baarde op papier - ze is de nummer 142 van de wereld - Kenin (WTA-6) weinig zorgen en in de praktijk was dat niet anders. Door de service van de Amerikaanse in de openingsgame te breken leek er even nog wel een verrassing in de maak, maar vanaf 0-2 stelde Kenin vlotjes orde op zaken.

Bara, die zich in 2018 in de kijker speelde met een kwartfinaleplaats in Parijs, wist zich geen raad met het gevarieerde spel van haar opponente. Kenin sloeg geregeld toe met goed gemaskeerde backhands en dropshots en won vanaf 0-2 twaalf games op rij.