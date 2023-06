Belgische koning Albert (89) onwel geworden en naar ziekenhuis gebracht

De Belgische koning Albert (89) is vanochtend onwel geworden en naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de koning uitdrogingsverschijnselen vertoont, zou hij uit voorzorg zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De koning wordt onderzocht in het ziekenhuis en is bij bewustzijn, schrijft VRT Nieuws. Hoelang hij er moet blijven, is afhankelijk van de uitkomsten van de onderzoeken.

Koning Albert en koningin Paola wonen in kasteel Belvédère in Laken. Vanuit daar is de koning naar het ziekenhuis gebracht.

Albert was koning van 1993 tot 2013. Op 21 juli 2013, de nationale feestdag van België, deed hij afstand van de troon, om opgevolgd te worden door zijn zoon Filip. Anders dan in Nederland behoudt de koning na troonsafstand zijn titel.