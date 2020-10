De Leeuw brengt stand bij Twente-Emmen weer in evenwicht (1-1)

Topspits Edinson Cavani was na zijn vertrek bij Paris Saint-Germain afgelopen zomer even uit de voetballerij verdwenen, maar duikt nu op in Engeland.

De Uruguayaan (33) zou naar verluidt voor twee jaar gaan tekenen bij Manchester United, waar hij ploeggenoot wordt van Donny van de Beek en Timothy Fosu-Mensah.