Wekdienst 27/6: Rutte ontvangt NAVO-chef Stoltenberg • Eerste Kamer kiest voorzitter

Goedemorgen! Rapper en schrijver Akwasi geeft de jaarlijkse Anton de Kom-lezing en premier Rutte ontvangt secretaris-generaal van de NAVO Jens Stoltenberg ter voorbereiding op de NAVO-top.

Eerst het weer: vandaag is er een mix van zon en wolken. In het noordoosten valt 's ochtends een enkele bui. Het wordt 20 tot 23 graden en later valt vooral in het westen en zuiden soms lichte regen.