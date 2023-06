Vliegtuig dat gebruikt werd voor 'dodenvluchten' terug in Argentinië

Een vliegtuig dat voor de beruchte dodenvluchten werd ingezet is teruggekeerd naar Argentinië. Het toestel, dat tijdens de militaire dictatuur werd gebruikt, komt in een museum.

Tijdens de bloedige dictatuur, die van 1976 tot 1983 duurde, werden zogenoemde 'dodenvluchten' gebruikt om critici uit de weg te ruimen. Volgens schattingen van mensenrechtenorganisaties verdwenen zo'n 30.000 mensen. Sommigen werden uit het laadruim van dit en andere vliegtuigen levend in de rivier Rio de la Plata geworpen.

Uit dit vliegtuig, dat vanuit de Verenigde Staten naar Argentinië is teruggereisd, zijn in 1977 twaalf mensen in de rivier geworpen. Onder hen twee Franse nonnen. Zij hadden zich uitgesproken over het groeiend aantal "verdwenen" mensen. Ook drie mede-oprichtsters van de Dwaze Moeders werden uit het toestel gegooid.

De Dwaze Moeders is een beweging die in 1976 ontstond uit moeders die om opheldering vroegen over hun vermiste kinderen. Zij demonstreerden 30 jaar lang op Plaza de Mayo, een bekend plein in Buenos Aires. Deze stille demonstraties herhaalden ze wekelijks bijna dertig jaar lang, altijd getooid met hun karakteristieke witte hoofddoeken.

"Het is verschrikkelijk om te denken dat een moeder die alleen op zoek was naar haar zoon, levend uit dit vliegtuig is gegooid", zegt de dochter van een moeder die uit het vliegtuig werd geworpen tegen persbureau Reuters.

Museum in voormalige gevangenis

Het bewuste toestel, een Skyvan PA-51, werd in 2010 geïdentificeerd met behulp van vluchtlogboeken. Op verzoek van familieleden van de slachtoffers kocht de Argentijnse minister van Economische Zaken het vliegtuig en regelde dat het terugkeerde vanuit de Verenigde Staten.

Het zal worden gehuisvest in een museum in Buenos Aires op de plek waar tijdens de dictatuur een geheime gevangenis stond. Daar werden volgens mensenrechtenorganisaties meer dan 4000 mensen gefolterd en vermoord. "Het verleden kan niet worden veranderd, maar we moeten ervan leren", zei vicepresident Cristina Fernandez de Kirchner maandag bij een ceremonie.