Belastende opname Trump uitgelekt over geheime documenten

Een veelbesproken audio-opname van Donald Trump is uitgelekt. In de opname is te horen dat de oud-president zegt dat hij geheime documenten in handen heeft die niet officieel zijn vrijgegeven. De opname zouden in 2021 zijn gemaakt, nadat hij zijn ambt had verlaten.

CNN kreeg de opname in handen en heeft hem uitgezonden. In de geluidsopname lijkt het erop dat Trump geheime documenten vasthoudt en die de overige aanwezigen laat zien.

Delen van de opname worden geciteerd in een federale aanklacht tegen Trump wegens het achterhouden van geheime documenten nadat hij het Witte Huis verliet. Iets dat niet in die aanklacht staat, maar waar CNN wel over bericht zijn een geheim aanvalsplan op Iran. "Dit zijn de documenten", zegt Trump, terwijl hij het plan bespreekt. Ook verwijst hij naar iets wat hij "hoogst vertrouwelijk" noemt en aan anderen lijkt te laten zien, meldt CNN verder.

In augustus vorig jaar werden er 13.000 documenten in beslag genomen tijdens een inval op Trumps landgoed Mar-a-Lago. Bij die stukken zaten ook dossiers die als topgeheim of zelfs als staatsgeheim waren geclassificeerd. Ook bevatten de documenten gevoelige informatie over de nucleaire programma's en het wapenarsenaal van buitenlandse overheden. Daarmee heeft Trump mogelijk de Amerikaanse Spionagewet overtreden.