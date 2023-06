De man die gisteren van de bodem van de Zuiderplas in Den Bosch werd gehaald, is vandaag in het ziekenhuis overleden. Dat schrijft Omroep Brabant.

Het slachtoffer is een 21-jarige man die verbleef in een asielzoekerscentrum in Schijndel. Duikers vonden het slachtoffer na ruim een half uur zoeken. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Daar overleed hij vandaag.