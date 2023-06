Man die in Den Bosch uit water werd gehaald (21) alsnog overleden

De man die gisteren van de bodem van de Zuiderplas in Den Bosch werd gehaald, is vandaag in het ziekenhuis overleden. Dat schrijft Omroep Brabant.

Het slachtoffer is een 21-jarige man die verbleef in een asielzoekerscentrum in Schijndel. Duikers vonden het slachtoffer na ruim een half uur zoeken. Hij werd gereanimeerd en in kritieke toestand naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Daar overleed hij vandaag.

De afgelopen tijd verdronken er meer mensen in Nederlandse recreatiegebieden. In sommige gevallen ging het om mensen die niet konden zwemmen, zoals een jongetje van 6 uit Turkmenistan die in een recreatieplas in Lith verdronk. Later deze maand verdronk een jongen van 9 uit Afghanistan in een plas bij Sneek.

Risico op verdrinking

Vorig jaar kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers van het aantal verdronken mensen van het jaar daarvoor. De meeste verdrinkingen (73 procent) waren in open water. Toen bleek dat relatief veel migranten met een niet-Europese achtergrond en hun kinderen slachtoffers van verdrinking waren.

Volgens het CBS is het risico op verdrinking bij niet-Europese migranten onder de 20 jaar negen tot tien keer groter dan bij jongeren die in Nederland zijn geboren.