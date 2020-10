Chelsea in eigen huis na rust ruim voorbij Crystal Palace

De eerste helft was bloedeloos. Crystal Palace trok zich massaal terug en dat stelde de thuisploeg voor een blijkbaar onoplosbaar probleem. Na een counter kreeg Timo Werner nog wel een kans, maar hij schoot recht op de doelman af, terwijl Jorginho een afvallende bal net over de lat joeg.

Chelsea heeft in de Premier League een ruime 4-0 zege geboekt op Crystal Palace. De overwinning van de mannen van Frank Lampard, pas de tweede in vier speelronden, kwam pas na rust tot stand.

Na rust werd Chelsea in het zadel geholpen door Mamadou Sakho die er niet in slaagde opruiming te houden in de Palace-verdediging. waardoor de 'Blues' hun aanval alsnog konden voortzetten. De bal viel voor de voeten van de voor 50 miljoen euro van Leicester City overgenomen linksback Ben Chilwell, die in zijn Premier League-debuut voor zijn nieuwe werkgever knalhard uithaalde: 1-0.

Kurt Zouma had de 2-0 op zijn hoofd, maar knikte naast. In de herkansing enkele minuten later was het wel raak. Na de 2-0 in de 66ste minuut was de strijd gestreden en mocht Jorginho twee keer vanaf de stip aanleggen en eindstand naar 4-0 tillen.