Leger Honduras begint na bloedbad in gevangenis campagne tegen bendegeweld

Begin mei maakte Nieuwsuur deze video over het bendegeweld in El Salvador.

Mensenrechtenorganisaties hebben kritiek op de aanpak van Bukele. Zij zeggen dat mensen zomaar worden opgepakt, op grond van hun uiterlijk, leeftijd of sociaaleconomische status.

Honduras heeft die tactiek afgekeken van El Salvador. In dat land is de regering-Bukele ruim een jaar geleden begonnen met een harde aanpak van het bendegeweld.

Het kleine El Salvador heeft in een jaar tijd 65.000 mogelijke criminelen opgepakt. Dat is twee procent van de volwassen bevolking. Landen in de regio willen een voorbeeld nemen aan El Salvador. - NOS