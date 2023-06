Poetin: muiterij gedoemd te mislukken, Wagner-huurlingen mogen naar Belarus

President Poetin heeft in een ingelaste televisietoespraak gereageerd op de mislukte opstand van het Wagner-huurlingenleger afgelopen zaterdag. De naam van Wagnerleider Prigozjin noemde hij niet.

In de toespraak van zo'n vijf minuten, die eerder was opgenomen, noemde Poetin de Wagner-leiders opnieuw verraders, vijanden en neonazi's die de Russische samenleving wilden vernietigen. Volgens Poetin wisten ze dat de muiterij een kansloze missie was. De "eendrachtige afwijzing daarvan door de samenleving" was doorslaggevend, zei Poetin ook. Concrete maatregelen heeft hij niet aangekondigd.

Dankwoord

Tegelijkertijd dankte hij Wagner-huurlingen voor hun inzet in de oorlog tegen Oekraïne. "Ze hebben hun moed bewezen, de Donbas bevrijd en gevochten voor het land", beweerde Poetin. Ook zei hij dat ze bloedvergieten hebben voorkomen door voor Moskou rechtsomkeert te maken.

Wagner-leider Prigozjin is na bemiddeling van de Belarussische president Loekasjenko naar Belarus uitgeweken. Wagner-huurlingen die dat willen, kunnen hem volgen, zei Poetin. Wie dat niet wil kan een contract tekenen met het Russische leger, dat per 1 juli het gezag over alle privélegers overneemt. Ze mogen ook terugkeren naar hun familie, zei de Russische president.

Afgelopen zaterdag buitelden de gebeurtenissen over elkaar heen. Een overzicht in minder dan 3 minuten: