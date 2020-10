Koeman wil vóór dinsdagavond nog een spits, maar de naam Depay valt niet

De tijd dringt. Dinsdagavond om middernacht sluit de internationale transfermarkt. Ronald Koeman houdt bij FC Barcelona de klok nauwkeurig in de gaten.

Koeman gaf zaterdagmiddag op de wekelijkse persconferentie aan dat hij nog twee versterkingen wil. Koeman wil een spits en een centrumverdediger contracteren. De naam van Depay liet Koeman niet vallen. Wel die van de Spaanse verdediger Eric García (Manchester City).

"We willen García graag contracteren", bevestigde Koeman. "We weten dat het financieel moeilijk is, maar ik hoop dat we het voor elkaar krijgen."

Koeman liet ook kort zijn licht schijnen over Sergiño Dest, die deze week van Ajax werd overgenomen. "Hij is voor de toekomst gehaald, maar dat betekent niet dat hij niet nu al kan spelen."

Messi toegewijd

Koeman prees in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Sevilla van morgen Lionel Messi, die aan de vooravond van de competitie FC Barcelona nog wilde verlaten.

"Er is geen discussie, voor mij is Leo altijd de beste speler ter wereld geweest", aldus Koeman. "Dat dacht ik al eerder, en ik denk dat nog meer nu ik met hem werk. Hij is volledig toegewijd, hij is een voorbeeld voor iedereen zoals een aanvoerder zou moeten zijn."

Koeman roemde ook middenvelder Philippe Coutinho, die is teruggekeerd na een huurperiode bij Bayern München.

"Coutinho heeft veel geleerd in Engeland en bij Bayern", zei hij. "Een coach kan helpen, maar het begint allemaal met de kwaliteit van een speler en Coutinho is een geweldige voetballer."