Familie vastgezette Tunesische oppositie: migratiedeal is contraproductief

"Het wordt dagelijks slechter. We hopen echt dat er aandacht komt voor Tunesië voordat we weer terug zijn in een dictatuur zoals die van Ben Ali", zegt ze. Ze verwijst daarmee naar de dictator die het land tot de Arabische lente in 2011 met harde hand regeerde. "We vinden dat de internationale gemeenschap het niet kan toestaan dat Tunesië weer zo'n duistere periode moet doormaken."

De Tunesiërs zijn in Den Haag om het Internationaal Strafhof te vragen hun land nauwlettend in de gaten te houden. Onder anderen Yusra Ghannouchi, de dochter van de opgesloten oppositieleider en oud-parlementsvoorzitter Rached Ghannouchi, waarschuwt dat de oppositie in Tunesië het zwijgen wordt opgelegd, onder meer met politieke processen zoals tegen hun vaders. "De Tunesische rechtsstaat stort volledig in", zegt Ghannouchi.

De familieleden waarschuwen dat Europa met veel geld een autocraat in het zadel houdt, onder wie juist meer migranten per boot de Middellandse Zee probeerden over te steken naar Europa.

Familieleden van opgesloten Tunesische oppositiepolitici zijn zeer kritisch over een mogelijk migratieakkoord tussen de Europese Unie en Tunesië. Volgens hen is de Tunesische president Kais Saied op geen enkele manier een betrouwbare partner op wie de EU kan bouwen. Het is daarom onverantwoordelijk, ondoordacht en contraproductief om met hem een migratiedeal te sluiten, zeggen ze tegen de NOS.

De Tunesische oppositie luidt de noodklok op het moment dat de EU probeert een migratiedeal te sluiten met de regering-Saied. Premier Rutte reisde deze maand met Europese Commissievoorzitter Von der Leyen en de Italiaanse premier Meloni naar Tunesië om hierover te praten. In ruil voor op termijn 900 miljoen euro gaat Tunesië de grens beter bewaken en mensensmokkel aanpakken, is de bedoeling.

Schokkend en ontmoedigend, vindt Kaouther Ferjani, de dochter van de gevangen oppositiepoliticus Said Ferjani. Ze hekelt dat de EU "die in mijn regio altijd heeft gepreekt over democratie en mensenrechten" nu president Saied ondersteunt. Ferjani: "Om dan een deal te sluiten, alleen omdat ze en anti-immigratiestandpunt hebben. Het heeft ons vertrouwen in de manier waarop de EU werkt geen goed gedaan."

Volgens haar wordt de autoritaire regering in Tunesië "direct" geholpen door de deal. "We willen geen interventie, maar we willen alleen dat de huidige situatie in Tunesië niet op deze manier in stand wordt gehouden. Ik denk dat de belastingbetalers geen idee hebben dat hun geld hiervoor wordt gebruikt", zegt ze.

'Europa had mond vol van democratie'

"Europa beloont de dictator die de problemen heeft veroorzaakt en toont zich niet trouw aan waarden als mensenrechten en vrijheid, waar Europa altijd de mond van vol heeft", vindt Yusra Ghannouchi. "Europa zou bezorgd moeten zijn. Kais Saied is geen betrouwbare, rationele speler waar Europa op kan bouwen. De ene dag zegt hij het ene tegen Europese leiders, de volgende dag ontkent hij het weer tegenover Tunesische media."

Ook Elyes Chaouachi, de zoon van de vastgezette oppositiepoliticus Ghazi Chaouachi, is bezorgd. "Het is erg verdrietig. Ik leef nu in ballingschap in Frankrijk en riskeer drie jaar cel omdat ik mijn vader verdedigde. We zijn hier bij het Strafhof om een boodschap af te geven: verdedig de democratie. We hebben je interventie niet nodig, maar wel je steun."

Volgens de familieleden wordt met met een migratiedeal voor honderden miljoenen in de eerste plaats legitimiteit gegeven aan de regering van Kais Saied.

'Ghetto's voor Afrikaanse migranten'

President Saied is volgens de familie van de oppositiepolitici niet alleen onbetrouwbaar, onder hem worden Afrikaanse migranten neergezet als gevaar voor de samenleving. Zwarte migranten mogen niet meer werken in Tunesië en in het hele land zijn duizenden hun huis uitgejaagd, soms met geweld. "Hij maakt ze tot zondebok. Hij heeft geen antwoord op de problemen van Tunesië, dus geeft anderen de schuld", zegt Ghannouchi.

"Ze leven in slechte omstandigheden, ze worden in getto's gestopt, willekeurig opgepakt, lastiggevallen en zijn slachtoffer van geweld", zegt ook Ferjani. "Het is heel jammer dat de internationale gemeenschap hier niets aan doet."

Nieuwsuur deed eerder verslag van de omstandigheden waaronder Afrikaanse migranten leven in Tunesië":