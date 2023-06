Historische zege Nederlandse cricketers op West-Indies in WK-kwalificatie

De Nederlandse cricketers hebben op het WK-kwalificatietoernooi in het Zimbabwaanse Harare voor een grote stunt gezorgd door de West-Indies te verslaan. De overwinningen is om meerdere redenen historisch.

Niet alleen wist Nederland nog niet eerder van dit topland te winnen. Maar Oranje deed dat ook nog op een haast onwaarschijnlijke manier, met twee records.

Grootmacht West-Indies toonde aan bat zijn klasse met 374 runs. Oranje had tot deze wedstrijd nog nooit hoger gescoord dan 315 runs, maar mede dankzij een geweldige century van Teja Nidamanuru (111 runs) kwam Nederland na 50 overs ook precies op 374 runs. Een recordscore voor het Nederlands team.

Oranje had de kans om het af te maken, maar Logan van Beek ging uit, waardoor een super over (verlenging) noodzakelijk was.

Record in super over

Dankzij drie zessen en drie vieren zette uitgerekend Van Beek het totaal op 30, waarna hij ook de bowling op zich nam. Dat is een recordscore in een super over. Geen speler deed dat ooit beter. Met acht runs voor twee wickets kwam West-Indies ruim tekort en dus pakte Nederland de twee punten.

Nederland, dat acht vaste krachten mist omdat zij in de Engelse competitie actief zijn, is nu als nummer twee van poule A door naar de tweede fase. Als de Nederlandse cricketers daarin bij de beste twee eindigen, dan mogen ze meedoen aan het WK.

In de poulefase wist Nederland eerder te winnen van Nepal en de Verenigde Staten, maar werd verloren van thuisland Zimbabwe. In de tweede ronde speelt Nederland tegen Schotland, Sri Lanka en Oman.