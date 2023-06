Prigozjin spreekt tegen dat Wagner Poetin ten val wilde brengen

Afgelopen zaterdag buitelden de gebeurtenissen over elkaar heen. Een overzicht in minder dan 3 minuten:

Wagner-baas Prigozjin heeft een teken van leven gegeven met een 11 minuten durende audioboodschap op Telegram. Het is voor het eerst dat hij van zich laat horen na de tumultueuze gebeurtenissen van zaterdag, toen hij aan het eind van de middag uit Rostov aan de Don vertrok. Onduidelijk is waar hij nu is; er was sprake van dat hij naar Belarus zou gaan.

De opmars richting Moskou was niet om de regering omver te werpen, zegt Prigozjin nu, maar om te protesteren tegen het voornemen om per 1 juli zijn strijdgroep te laten opgaan in het Russische leger. Dat zou ertoe geleid hebben dat zijn manschappen vanaf dan "als kanonnenvoer" zouden dienen, vreest hij. Volgens hem heeft Wagner in Oekraïne successen behaald bij de strijd en "zeer moeilijke taken" uitgevoerd.

Ook wilde hij mensen ter verantwoording te roepen die "door hun onprofessionele acties een groot aantal fouten hebben gemaakt" in de oorlog in Oekraïne. Daarmee doelt hij vermoedelijk op de legertop, bestaande uit uit minister van Defensie Sjojgoe en generaal Gerasimov, de bevelhebber van de strijdkrachten. Met beiden verkeert Prigozjin op voet van oorlog. Hij valt hen voortdurend keihard aan, omdat zij Wagner zouden dwarsbomen en incompetent zouden zijn.

Mars voor gerechtigheid

Prigozjin noemt de tocht naar Moskou een "mars voor gerechtigheid". Zo'n 200 kilometer voor de hoofdstad besloot hij rechtsomkeert te maken. "Het werd duidelijk dat er veel bloed zou vloeien, daarom besloten we dat het genoeg was." Hij betreurt het dat zijn troepen het vuur hebben geopend op helikopters van de luchtmacht. Een paar zijn er neergehaald, ten minste 15 mensen zijn daarbij om het leven gekomen, zeggen Russische media.

Verder zegt Prigozjin dat de Belarussische president Loekasjenko een bemiddelende rol heeft gespeeld en voorstellen heeft gedaan om Wagner te laten voortbestaan. Maar daarover geeft hij verder geen bijzonderheden.