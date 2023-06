CU-leider Bikker keert zich tegen samenwerking met PVV in Flevoland: ‘Een naar gevoel’

Mirjam Bikker is niet blij met de provinciale samenwerking van haar partij met de PVV in Flevoland. De ChristenUnie-leider zegt tegen Nieuwsuur dat ze er een "naar gevoel" bij krijgt, omdat de PVV volgens haar "de democratische rechtsstaat niet erkent".

Twee weken geleden bereikten BBB, VVD, PVV, ChristenUnie en de SGP een coalitieakkoord in Flevoland. Binnen de ChristenUnie is daar veel onrust over ontstaan. Vicepremier Carola Schouten noemde een mogelijke samenwerking eerder 'ongemakkelijk' en ook de jongerenafdeling van de partij is faliekant tegen.

'Haaks op onze uitgangspunten'

Eerder sprak partijvoorzitter Ankie van Tatenhove zich al uit tegen samenwerking met de PVV: "Als landelijk bestuur zien we dat de opstelling van de PVV op fundamentele onderwerpen zoals godsdienstvrijheid en het belang van de rechtsstaat haaks staat op onze uitgangspunten en overtuigingen. Daarom hebben we eerder gezegd dat deelname aan een coalitie met de PVV niet geloofwaardig is."

Nu spreekt ook partijleider Mirjam Bikker zich voor het eerst openlijk uit tegen de samenwerking. Maar ze benadrukt dat bij de ChristenUnie uiteindelijk de leden over de samenwerking gaan. In tegenstelling, zo zegt ze, tot de PVV "waar maar één lid is die oekazes kan geven". "In onze partij mogen leden zelf dingen afwegen."

Morgenavond vergaderen de Flevolandse ChristenUnie-leden over de samenwerking met de PVV.