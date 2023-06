Schoonspringsters Jansen en Van Duijn grijpen net naast EK-medaille

Op de EK in Polen hebben schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn net geen medaille veroverd op de 3-meterplank synchroon. Het koppel kreeg in de finale 272,10 punten, maar het podium was niet ver weg.

De Engelse tieners Desharne Bent-Ashmeil en Amy Rollison lieten een ervaren Duits en Italiaans duo nipt achter zich en pakten EK-goud (279,90).

Duo in Parijs

Jansen en Van Duijn zijn pas sinds dit jaar een duo. Daarvoor waren beiden succesvol op individuele nummers. Van Duijn (30) won in 2018 als eerste Nederlander ooit EK-goud op de 10-metertoren. Ook Jansen (29) won EK-goud en werd op de Spelen van Tokio vijfde.

Vanwege een schouderblessure moest Van Duijn de toren vaarwel zeggen en Jansen werd een jaar geleden moeder. De twee besloten richting de Olympische Spelen van Parijs al hun pijlen samen op het synchroonspringen te richten.