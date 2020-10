Qualifier Altmaier stunt op Roland Garros ook tegen Berrettini

De 22-jarige Duitse qualifier Daniel Altmaier heeft zich op het tennistoernooi van Roland Garros verrassend bij de laatste zestien gevoegd. En net als eerder tegen Feliciano López en Jan-Lennard Struff had hij in de derde slechts drie sets nodig tegen de als zevende geplaatste Matteo Berrettini: 6-2, 7-6 (5), 6-4.

Altmaiers opslag liep van meet af aan goed, hij was gretig, toonde lef en met zijn enkelhandige backhand stuurde de nummer 186 van de wereld nummer acht Berrettini geregeld het bos in.

Berrettini oogde onder al dat geweld laconiek en lusteloos en veel van zijn 42 onnodige fouten waren te vermijden geweest. Altmaier leek pas nerveus te worden toen hij bij 5-4 voor de wedstrijd mocht serveren. Berrettini hielp hem echter een handje met enkele missers.

Probleemloze zege

Ook Andrej Roeblev dwong een plaats in de achtste finales af. De Rus, als dertiende ingeschaald in Parijs, boekte een probleemloze zege op de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Hij zegevierde in anderhalf uur met 6-3, 6-2, 6-3.