Zeven jaar cel geëist tegen Iraniër die hete olie over azc-medewerkers gooide

Het Openbaar Ministerie (OM) eist zeven jaar cel tegen de 43-jarige Iraniër Tarek S. voor het gooien van hete olie over twee medewerkers van een asielzoekerscentrum in Limburg. Hem wordt zware mishandeling met blijvend letsel ten laste gelegd.

De uitgeprocedeerde S. kocht op 27 januari vorig jaar bewust frituurolie, maakte die warm in de keuken van het asielzoekerscentrum en activeerde het brandalarm. Toen twee medewerksters de trap opkwamen, gooide hij de hete olie over hen heen. Hij bekende direct en verklaarde liever naar de gevangenis te gaan dan te worden overgeplaatst of uitgezet, schrijft L1.

S. is sinds 2015 in Nederland en mocht volgens het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) niet meer in Nederland blijven. Dat kreeg hij kort voor zijn daad, in 2021, te horen.

'Wanhoopsdaad'

Eén van de twee slachtoffers was vandaag aanwezig op de zitting. Zij verklaarde bij monde van een vriendin weer bij nul te moeten beginnen. Daarnaast richtte ze zich tot het kabinet: "Kijk eens kritisch naar het huidige asielbeleid. De psychische problemen worden steeds complexer, doordat de opvang steeds voller wordt. Het leidt tot onveilige situaties, ook voor het personeel."

Via haar advocaat liet het andere slachtoffer weten levenslang te moeten worden behandeld. "Dagelijks word ik ermee geconfronteerd. Hoe is het mogelijk dat deze man er niet is uitgeplukt bij zijn asielaanvraag? Al sinds 2015 is hij in Nederland, terwijl zijn aanvraag al meerdere keren is afgewezen." Ze noemt de actie van de Iraniër een wanhoopsdaad, die volgens haar niet op zichzelf staat. "Andere asielzoekers hebben al gedreigd hetzelfde te doen, waardoor medewerkers bang zijn geworden."

Schadevergoeding

De advocaten vragen om een schadevergoeding van 50.000 euro. Daarnaast verwijt justitie S. dat hij zijn actie heeft gepland; omdat hij niet wil meewerken aan een psychologisch onderzoek is hij volgens het OM volledig toerekeningsvatbaar.

De uitspraak wordt over twee weken verwacht.