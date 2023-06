Man en dochter uit Leidschendam vast op verdenking financiering Hamas

Een 55-jarige man en zijn 25 jarige dochter uit Leidschendam zijn opgepakt op verdenking van financiering van terreurorganisatie Hamas. Het Openbaar Ministerie denkt dat ze zo'n 5,5 miljoen euro hebben overgemaakt aan organisaties die gelinkt worden aan de gewapende Palestijnse groepering.

Het tweetal werd vorige week donderdag gearresteerd, zo maakt het OM vandaag bekend. De man en dochter worden verdacht van deelname aan een criminele organisatie, die als doel heeft Hamas te voorzien van geld. De twee zitten nog steeds vast.

Contanten en banktegoed in beslag genomen

Bij doorzoeking van een woning in Leidschendam en een bedrijfspand in Rotterdam zijn in verband met het onderzoek grote hoeveelheden contant geld in beslag genomen. Behalve de contanten (het exacte bedrag wordt niet genoemd) is ook administratie in beslag genomen, evenals een banktegoed van zo'n 750.000 euro.

Hamas is een radicale islamitische beweging die de macht heeft in Gaza. De groep profileert zich als verzetsbeweging en wordt door het Westen en Israël beschouwd als terroristische organisatie.

De gearresteerde man en zijn dochter zijn vermoedelijk betrokken bij een stichting die Hamas financiert. Het zou gaan om de voortzetting van een organisatie die al eerder gesanctioneerd was door de EU.

Fondsenwerver

Het onderzoek werd ingesteld na melding van ongebruikelijke geldtransacties. Deze werden opgepikt door de zogeheten Financial Intelligence Unit. Ook krantenartikelen over een fondsenwerver in Europa voor Hamas waren een bron voor het onderzoek.

In Nederland zitten diverse pro-Palestijnse organisaties. Een aantal van hen vormt volgens het OM een belangrijke schakel in het internationale netwerk dat geld inzamelt voor Hamas.