Rekeningrijden gaat mogelijk 7 à 8 cent per kilometer kosten

In het regeerakkoord is afgesproken dat autobezitters vanaf 2030 gaan betalen per kilometer, maar afhankelijk van de variant die wordt gekozen kleven er veel praktische bezwaren aan. Dat blijkt uit een reeks onderzoeken die zijn gedaan in opdracht van het kabinet. Ook dreigt het systeem ten koste te gaan van mensen met een laag inkomen. De verwachting is dat het tarief per kilometer tussen de 7 en 8 eurocent komt te liggen, afhankelijk van de gekozen variant. Die heffing gaat in het hele land gelden, op elke weg en op ieder tijdstip. De huidige bpm (aanschafbelasting) en motorrijtuigenbelasting verdwijnen dan. Mensen die veel rijden, zijn veel duurder uit dan mensen die hun auto meestal laten staan. Hoe het systeem eruit gaat zien is nog volledig afhankelijk van politieke keuzes, concluderen de onderzoekers. En al die keuzes kunnen weer ongewilde effecten hebben, bijvoorbeeld omdat ze fraude in de hand werken of vooral gunstig zijn voor mensen die toch al profiteren. Aanvankelijk wilde het kabinet nog voor de zomer de wet indienen om betalen per kilometer mogelijk te maken, maar nu is het plan om dit najaar de knoop door te hakken.

Autovakantie flink duurder Nederlanders rijden ongeveer 15 procent van alle gereden kilometers in het buitenland, bijvoorbeeld voor hun vakantie. Vanaf 2030 gaat een reis met de auto naar de camping in Zuid-Frankrijk mogelijk zo'n 200 euro extra kosten. Te betalen aan de Nederlandse Belastingdienst, voor kilometers die niet in Nederland zijn gereden. De onderzoekers kunnen niet zeggen wat dat voor effect zal hebben op het gedrag. Het kan zijn dan mensen minder ver weg gaan of een ander vervoermiddel kiezen. Als ze in plaats van rijden gaan vliegen naar hun vakantiebestemming, leidt dat juist weer tot een stijging van de CO2-uitstoot.