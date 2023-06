Tekenaar Suske en Wiske geeft tekenpen aan assistent

De stripserie Suske en Wiske krijgt voor de vijfde keer een nieuwe tekenaar. De Belg Luc Morjaeu stopt in september met het maken van de nog altijd populaire reeks. Zijn assistent Wout Schoonis neemt het stokje over.

Morjaeu kreeg in 2007 de leiding over een team van zeven tekenaars en schrijvers dat zich vanaf dat moment met de producties van nieuwe Suske en Wiskes ging bezighouden. Hij was in die rol verantwoordelijk voor enkele grote uiterlijke veranderingen van Suske en Wiske in 2017. In het boek De planeetvreter kreeg Suske een rode hoodie en vlottere kuif, terwijl Wiske een staartje kreeg en kleine borsten.

Willy Vandersteen

Suske en Wiske werd in 1944 bedacht door Willy Vandersteen, aanvankelijk als Rikki en Wiske. Na zijn pensioen benoemde Vandersteen in 1972 Paul Geerts als zijn opvolger, die in 2002 zelf weer werd opgevolgd door Marc Verhaegen.

In een persbericht zegt Morjaeu het "een hele eer" te hebben gevonden indertijd door Helena 'Leen' Vandersteen, de oudste dochter van Willy Vandersteen, gevraagd te worden als hoofdtekenaar van Suske en Wiske. "Het was hard werken, maar ik heb het al die jaren met plezier gedaan en zo goed mogelijk als ik kon."

Vooral in Nederland is Suske en Wiske nog altijd een van de best verkopende stripseries.