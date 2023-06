Vanavond op tv: De laatste ontwikkelingen rond Poetin en Prigozjin • Estland vreest Russische agressie • Racisme in het voetbal

Second day after: de status in Rusland

Twee dagen na de opstand van Wagner blijft het opvallend stil in en rond Rusland. Poetin heeft een verklaring gegeven, maar daarin zwijgt hij over de gebeurtenissen van zaterdag. Van Prigozjin is al bijna twee etmalen niets meer vernomen. Hij zou naar Belarus gaan, maar het is onduidelijk of hij daar ook daadwerkelijk is.

In onze uitzending vanavond proberen we antwoorden te krijgen op de volgende vragen: wat is er over van de Wagnergroep, het huurlingenleger dat zaterdag Moskou wilde bestormen? Wat is de rol van Belarus? En wat betekent het (mogelijke) vertrek van Wagnersoldaten aan het front voor de oorlog met Oekraïne?

We spreken onder anderen met journalist Derk Sauer, hoogleraar oorlogsstudies Frans Osinga en de Belarussische journalist Hanna Liubakova.