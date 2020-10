Liane den Haan nieuwe leider 50Plus, stemmen online bleek lastig

Liane den Haan is de nieuwe lijsttrekker voor 50Plus. Dat is de uitkomst van een online vergadering van de partij waarbij de leden uit vijf kandidaten konden kiezen.

Van de 4000 leden hebben overigens weinig leden uiteindelijk gestemd. Het online stemmen bleek voor een groot deel van de 50Plus leden lastig. Ze hadden twintig seconden de tijd. Naar schatting hebben ongeveer 320 mensen hun stem hebben uitgebracht.

'Niet de spits die kan scoren'

De partij was op zoek naar een nieuwe leider sinds Henk Krol na ruzie de partij verliet. Corrie van Brenk nam het fractievoorzitterschap over en deed ook mee met de strijd om het leiderschap. Kamerlid Leonie Sazias was ook kandidaat, maar zij trok zich tijdens de vergadering terug en gaf haar stem aan Den Haan.

Den Haan kreeg uiteindelijk 52 procent van de stemmen, Van Brenk 42.

Het merendeel van de leden heeft met Den Haan dus voor een nieuw gezicht gekozen, ze was ook de voorkeurskandiaat van het bestuur. Partijvoorzitter Nagel noemde Van Brenk een "prima Kamerlid" maar niet de "spits die kan scoren".

Den Haan is nu directeur van ouderenbond ANBO. Zij zat deze zomer aan de onderhandelingstafel voor een pensioenakkoord en stemde ermee in. " Liane den Haan kan nieuwe kiezers aanboren", aldus Nagel vandaag bij de online vergadering. Dat kan nog spannend worden, want een deel van de achterban is - net als Van Brenk - juist kritisch op het pensioenakkoord.

Een beetje in navolging van het CDA benadrukte Nagel dan ook dat de kandidaten die het vandaag niet zijn geworden " een belangrijke rol" krijgen. Van Brenk zegt zich bij de uitslag neer te leggen en blijft tot de verkiezingen in de Kamer actief.

Uitdaging

Sinds het geruzie begin dit jaar daalde 50Plus in de peilingen van tien naar drie zetels, en verloor de partij ongeveer 20 procent van haar leden.

Maurice de Hond, die vandaag op de online vergadering onderzoeksgegevens toelichtte, noemde het " een grote uitdaging voor de partij om de komende maanden onder meer het koopkrachtgedeelte weer sterk over tafel te krijgen".

Een blije en trotse Den Haan sprak via een online videoverbinding ook van een uitdaging. " Ik ga de enorme opgave aan en ik ga het samen met jullie doen", zei de nieuwe 50Plus-leider.