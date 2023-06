Slot wint voor tweede keer op rij Rinus Michels Awards voor beste trainer in eredivisie

Arne Slot heeft voor het tweede jaar op rij de Rinus Michels-award gewonnen voor beste trainer van de eredivisie. De Feyenoord-trainer veroverde dit jaar de landstitel met de Rotterdamse club. Vorig jaar kreeg de 44-jarige Slot de prijs ook, nadat hij met Feyenoord de finale van de Conference League had bereikt en derde werd in de eredivisie.

Slot hield Ron Jans (FC Twente), Pascal Jansen (AZ), en Joseph Oosting (RKC Waalwijk) achter zich. De winnaar wordt op basis van stemmen gekozen. Alle coaches in het betaalde voetbal mogen kiezen wie zij de beste van het seizoen vonden.

Slot is de vierde trainer die de prijs twee opeenvolgende jaren in ontvangst neemt. Guus Hiddink won als trainer van PSV in 2005 en 2006, Frank de Boer won als trainer van Ajax in 2013 en 2014 en Erik ten Hag deed het als Ajax-trainer in 2019 en 2021. In 2020 werd de prijs niet uitgereikt wegens de door corona stilgelegde competitie.

Schreuder beste in eerste divisie

De prijs voor beste trainer van de eerste divisie is gegaan naar Dick Schreuder. De 51-jarige coach van PEC Zwolle, en broer van Alfred Schreuder, leidde de Zwolse club naar de tweede plek in het tweede niveau van Nederland.

Schreuder kreeg meer stemmen dan John Lammers (Heracles Almelo) die kampioen werd met de club uit Almelo, Alex Pastoor die met Almere City verrassend promoveerde, Rob Penders (FC Eindhoven) en Maurice Verberne (MVV Maastricht).