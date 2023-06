Ineens speelde Van Es haar allerlaatste wedstrijd: 'Jonker gaf me een eerbetoon'

Toen Kika van Es het veld op liep, wist ze dat dit haar allerlaatste wedstrijd zou zijn. De 31-jarige verdediger was gisteren kort voor het duel door bondscoach Andries Jonker apart genomen: ze was afgevallen voor de WK-selectie. Achter haar PSV-carrière had ze al een punt gezet. Ze ademde diep in, haar teamgenoten wisten nog van niets.

Ach, dit was al een geheim duel, ook dit geheim kon ze wel even bewaren.

Direct na afloop vertelde Jonker op het veld aan de groep dat Van Es en Tiny Hoekstra waren afgevallen voor het WK van deze zomer in Australië en Nieuw-Zeeland. Toen pas brak Van Es. "De meiden gaven me een dikke knuffel, pakten me op en gooiden me in de lucht. Dit team is zo hecht. Ik huilde van verdriet, maar ook van geluk en trots."

Natuurlijk is ze teleurgesteld. "Het is altijd moeilijk als je carrière eindigt, terwijl je in je diepste dromen had gehoopt nog een keer een WK te mogen spelen."

Maar ze is niet verrast: "De bondscoach is altijd open en eerlijk geweest. Ik wist dat ik kon afvallen."

Bewogen jaar

Van Es heeft een bewogen paar maanden achter de rug. Begin dit jaar kreeg ze een miskraam, eind mei kondigde ze aan haar loopbaan na veertien seizoenen op het hoogste niveau te beëindigen. "Ik heb veel blessures gehad, maar zo diep als na die miskraam ben ik niet eerder gegaan."