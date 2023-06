Ruim 80 verwaarloosde dieren weggehaald bij hobbyboer Peel en Maas

De Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) heeft samen met de politie afgelopen week ruim 80 verwaarloosde dieren weggehaald bij een hobbyboer in Peel en Maas.

Volgens de inspectie ging het om 65 kippen, 14 duiven en vijf konijnen. De dieren zaten in sterk vervuilde kooien van draadgaas in twee loodsen op het erf. "Ze waren verzwakt en hadden geen of alleen vies drinkwater ter beschikking", zegt de LID.

De eigenaar, volgens de inspectie een oude hobbyboer, heeft afstand van de dieren gedaan. Zodra ze hersteld zijn, kunnen ze naar een nieuwe eigenaar. De dieren zijn naar een geheime locatie overgebracht waar ze medische verzorging zullen krijgen, schrijft 1Limburg. De kosten daarvan worden verhaald op de eigenaar.

Op het erf liep ook een aantal schapen rond. Die kregen te weinig voer en waren daardoor te mager. Deze dieren heeft de inspectie niet meegenomen, wel is de eigenaar opgedragen om beter voor de schapen te zorgen.

Dode dieren

Volgens de inspectie lagen er op het erf ook dode dieren. Zo ontdekten inspecteurs dode loopeenden, kippen en in een schuilhut werden ook de overblijfselen van een geit gevonden. De eigenaar moet deze resten zelf verwijderen.

Binnenkort vindt er een nieuwe controle plaats bij de hobbyboer. "Als de situatie dan niet voldoende is verbeterd, volgen nieuwe sancties", aldus de inspectie.