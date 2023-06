Servië laat drie gearresteerde Kosovaarse politieagenten vrij

Minister-president Kurti bevestigt de vrijlating van de politieagenten op Twitter. "Ook al zijn we blij dat ze naar hun familie kunnen terugkeren, deze ontvoering is een ernstige mensenrechtenschending en moet worden bestraft," schreef hij.

Vorig jaar waren er ongeregeldheden door een ruzie over de invoering van Kosovaarse kentekenplaten voor de etnische Serviërs die in het noorden van Kosovo wonen. De ruzie laaide meerdere keren op, maar onder leiding van de EU werd uiteindelijk een akkoord over de nummerborden bereikt.

Servië en Kosovo liggen al tientallen jaren met elkaar overhoop. Kosovo is een voormalige provincie van Servië, waar eind jaren 90 een oorlog woedde tussen Servië en het Kosovo Bevrijdingsleger (UCK). Die kostte duizenden levens, vooral van etnisch Albanese burgers.

De NAVO maakte in 1999 een eind aan de strijd met militaire ingrijpen, waarbij doelen in Servië werden beschoten en meer dan 500 doden vielen. Sindsdien is de NAVO in Kosovo actief met de vredesmissie KFOR.

In 2008 verklaarde Kosovo zich eenzijdig onafhankelijk. Zo'n honderd landen, waaronder Nederland, erkennen de onafhankelijkheid, maar Servië beschouwt Kosovo nog steeds als een Servische provincie.

In Kosovo wonen bijna twee miljoen mensen. Ongeveer 90 procent is van Albanese afkomst. In het noorden wonen ook zo'n 50.000 etnische Serviërs. Zij erkennen de regering van Kosovo en Kosovaarse overheidsinstellingen niet.