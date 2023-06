Uitstel smaakjesverbod e-sigaretten en vapes tot 1 januari

Fabrikanten van vloeistoffen voor e-sigaretten en vapes krijgen drie maanden extra de tijd om hun producten aan te passen aan nieuwe regels. Daardoor zijn vloeistoffen met zoete of fruitige smaakjes nog tot 1 januari 2024 te koop.

Oorspronkelijk zouden ze per 1 oktober verboden worden, maar staatssecretaris Maarten van Ooijen heeft tot uitstel besloten nadat er nieuwe informatie over de stoffen bekend was geworden. Daaruit blijkt dat mogelijk vrijwel geen enkele vloeistof aan de nieuwe regels voldoet en Van Ooijen wil de fabrikanten de kans geven hun producten aan te passen.

Volgens de regels die per 1 januari gaan gelden mogen er alleen nog e-sigaretten op de markt zijn met een tabakssmaak en die niet schadelijk zijn voor de gezondheid. Dat moet ze onaantrekkelijker maken voor jongeren om te beginnen met roken. Maar ze moeten wel beschikbaar blijven als hulpmiddel voor rokers die willen stoppen.